Осака: после победы на US Open ощущения до сих пор нереальные

Триумфатор Открытого чемпионата США 2018 года японка Наоми Осака рассказала о новом для себя звездном статусе, сообщает "Советский спорт"

"После победы на US Open меня впервые пригласили на ток-шоу. Ощущения до сих пор нереальные, но, думаю, постепенно я привыкаю к мысли о своей победе", — сказала чемпионка.

В финале US Open Осака обыграла американку Серену Уильямс со счетом 6:2, 6:4. Встреча завершилась скандалом. Арбитр на вышке Карлос Рамос снял гейм с Уильямс во втором сете. Уроженка Сагинау сперва получила первое предупреждение за подсказку с трибуны тренера Патрика Муратоглу. Затем, проиграв пятый гейм второй партии, американка была наказана штрафным очком за сломанную о корт ракетку. При счете 4:3 Серена подошла к судейской вышке и начала оскорблять судью, за что получила штрафной гейм.

Ранее португальский судья Карлос Рамос, обслуживающий финальный поединок Открытого чемпионата США между американской Сереной Уильямс и японкой Наоми Осакой, дал свои первые комментарии после случившегося скандала.