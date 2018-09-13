Ещё
Осака: после победы на US Open ощущения до сих пор нереальные
Далее:
Читайте также:
Ещё

Осака: после победы на US Open ощущения до сих пор нереальные 

Газета.Ru + ещё 153 13 сентября 2018
Фото: Газета.Ru
Триумфатор Открытого чемпионата США 2018 года японка Наоми Осака рассказала о новом для себя звездном статусе, сообщает "Советский спорт".
"После победы на US Open меня впервые пригласили на ток-шоу. Ощущения до сих пор нереальные, но, думаю, постепенно я привыкаю к мысли о своей победе", — сказала чемпионка.
В финале US Open Осака обыграла американку Серену Уильямс со счетом 6:2, 6:4. Встреча завершилась скандалом. Арбитр на вышке Карлос Рамос снял гейм с Уильямс во втором сете. Уроженка Сагинау сперва получила первое предупреждение за подсказку с трибуны тренера Патрика Муратоглу. Затем, проиграв пятый гейм второй партии, американка была наказана штрафным очком за сломанную о корт ракетку. При счете 4:3 Серена подошла к судейской вышке и начала оскорблять судью, за что получила штрафной гейм.
Ранее португальский судья Карлос Рамос, обслуживающий финальный поединок Открытого чемпионата США между американской Сереной Уильямс и японкой Наоми Осакой, дал свои первые комментарии после случившегося скандала.
Газета.Ru: последние новости
Пеле поздравил японскую теннисистку Осаку с победой на US Open Хачанов и Герасимов откроют матч Россия — Белоруссия на Кубке Дэвиса Теннисистка Родина выбыла в первом круге турнира в Квебеке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке5
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую1
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту44
Умер Валентин Чайкин16
Бывшая российская спортсменка выступила против России3
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол Прочее
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение