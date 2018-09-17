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Дель Потро потерял уважение к Федереру
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Аргентинский теннисист Дель Потро потерял уважение к Федереру 

Газета.Ru + ещё 20 7 часов назад
Фото: Reuters
Аргентинец Хуан-Мартин Дель Потро поделился мнением о финальной встрече турнира в Индиан-Уэллсе против швейцарца Роджера Федерера, сообщает "Советский спорт".
"По ходу финала я потерял уважение к Федереру и перестал его бояться. Вообще, я восхищаюсь им, но в третьей партии подумал: "Мы равны, и оба сражаемся за титул". Я демонстрировал отличный теннис и решил, что, возможно, это мой единственный шанс выиграть этот титул. Я изменил свой настрой. Я видел, что Роджер злится на арбитра, и решил это использовать", — приводит слова дель Потро GQ.
Финальный матч между Дель Потро и Федерером завершился со счетом 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:2) в пользу аргентинского теннисиста.
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