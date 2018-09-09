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Надаль из-за травмы не сыграет в полуфинале Кубка Дэвиса с Францией
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Надаль из-за травмы не сыграет в полуфинале Кубка Дэвиса с Францией 

Чемпионат.com + ещё 17 9 сентября 2018
Фото: Чемпионат.com
Испанец Рафаэль Надаль, первая ракетка мира, заявил, что из-за травмы колена не примет участие в полуфинале Кубка Дэвиса против Франции. Матч состоится в конце следующей недели в Лилле.
Повреждение не дало возможности Надалю завершить поединок 1/2 финала US Open c аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро. После двух сетов 32-летний теннисист из-за боли отказался продолжать борьбу.
«Могу сказать, что не смогу сыграть с Францией в Кубке Дэвиса. Я составил расписание с учётом своих приоритетов, включая Кубок Дэвиса — по этой причине я не выступал в Цинциннати. Мне очень грустно, что я не смогу помочь команде в борьбе за выход в финал. Желаю всего наилучшего ребятам, которые будут играть», — написал Надаль в своём «твиттере».
В Кубке Дэвиса место Надаля в команде займёт Альберт Рамос.
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