Надаль из-за травмы не сыграет в полуфинале Кубка Дэвиса с Францией

Испанец Рафаэль Надаль , первая ракетка мира, заявил, что из-за травмы колена не примет участие в полуфинале Кубка Дэвиса против Франции. Матч состоится в конце следующей недели в Лилле.

Повреждение не дало возможности Надалю завершить поединок 1/2 финала US Open c аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро. После двух сетов 32-летний теннисист из-за боли отказался продолжать борьбу.

«Могу сказать, что не смогу сыграть с Францией в Кубке Дэвиса. Я составил расписание с учётом своих приоритетов, включая Кубок Дэвиса — по этой причине я не выступал в Цинциннати. Мне очень грустно, что я не смогу помочь команде в борьбе за выход в финал. Желаю всего наилучшего ребятам, которые будут играть», — написал Надаль в своём «твиттере».