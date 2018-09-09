Губерниев назвал Серену Уильямс «жухало», истеричкой и врушкой

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал скандал, разгоревшийся в финале женского одиночного разряда Открытого чемпионата США, в котором японка Наоми Осака победила американку Серену Уильямс со счётом 6:2, 6:4.

«Не ори. Пы Сы — судья Рамос просто король», — написал Губерниев на своей странице в сети «Инстаграм», добавив в частности хэштеги «жухало», «истеричка» и «врушка».

Посмотреть запись можно на странице Губерниева в сети «Инстаграм».

В финале US Open Уильямс сперва получила первое предупреждение за подсказку с трибуны тренера Патрика Муратоглу. Затем, проиграв пятый гейм второй партии, американка была наказана штрафным очком за сломанную о корт ракетку. При счёте 4:3 Серена подошла к судейской вышке и высказала всё, что думает, об арбитре, из-за чего была лишена гейма за оскорбление судьи. После этого Уильямс вызвала на корт главного рефери турнира и на повышенных тонах пыталась оспорить решение, но наказание не было отменено.