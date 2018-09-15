Ещё
Анисимова обыграла Шуай и впервые в карьере сыграет в финале WTA турнира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Анисимова обыграла Шуай и впервые в карьере сыграет в финале WTA турнира 

Чемпионат.com + ещё 31 5 часов назад
Американка Аманда Анисимова обыграла китаянку Чжан Шуай (1) в полуфинальном матче соревнований в Хиросиме — 7:6 (7:4), 7:5.
Продолжительность встречи составила 1 час 46 минут. На счету победительницы 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 6 имевшихся. Её соперница отметился 2 эйсами, 4 двойными ошибками и реализацией 3 брейк-пойнтов из 6 имевшихся.
Финал соревнований станет первым в карьере 17-летней Анисимовой. Ранее её лучшим результатом на турнирах категории WTA был выход в четвёртый круг соревнований в Индиан-Уэллсе.
Соперницей американки по финальному матчу станет победительница пары Ван Цян (Китай, 4) — Се Шувэй (Китайский Тайбэй, 2). По итогам турнира Анисимова впервые пробьётся в топ-100 мирового рейтинга.
Чемпионат.com: последние новости
Хачанов и Ивашко принесли по победе своим командам в матче Кубка Дэвиса Чорич вывел вперёд Хорватию во встрече с США в полуфинале Кубка Дэвиса Впервые за 17 лет четверо австралийцев попали в топ-50 рейтинга ATP
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано особое письмо WADA России47
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке20
Скандал с Уильямc получил продолжение30
Зеппельт отреагировал на возможное восстановление РУСАДА
Российские волейболисты установили рекорд ЧМ
Видео
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
02:11
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт
Летние виды спорта Статьи
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение