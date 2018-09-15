Анисимова обыграла Шуай и впервые в карьере сыграет в финале WTA турнира

Американка Аманда Анисимова обыграла китаянку Чжан Шуай (1) в полуфинальном матче соревнований в Хиросиме — 7:6 (7:4), 7:5.

Продолжительность встречи составила 1 час 46 минут. На счету победительницы 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 6 имевшихся. Её соперница отметился 2 эйсами, 4 двойными ошибками и реализацией 3 брейк-пойнтов из 6 имевшихся.

Финал соревнований станет первым в карьере 17-летней Анисимовой. Ранее её лучшим результатом на турнирах категории WTA был выход в четвёртый круг соревнований в Индиан-Уэллсе.