Чжан Шуай победила Дияс, Ван Цян обыграла Линетт на турнире в Хиросиме 

Китайская теннисистка Чжан Шуай, посеянная на турнире в Хиросиме (Япония) под первым номером, вышла в полуфинал, в двух партиях обыграв представительницу Казахстана Зарину Дияс, получившую шестой номер посева, со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 13 минут. Чжан Шуай дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 5 двойных ошибок и 2 брейка.
Дияс не смогла защитить титул на Japan Women's Open.
За выход в финал соревнований в Хиросиме 29-летняя уроженка Тяньцзиня, занимающая 41-ю строчку в рейтинге WTA, поспорит с американкой Амандой Анисимовой (Q).
Хиросима. Женщины. Четвертьфинал Ван Цян (Китай, 4) — Магда Линетт (Польша, 8) — 6:2, 6:2…
Турнир завершится 16 сентября.