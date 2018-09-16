Се Шувэй за 59 минут победила Анисимову в финале турнира в Хиросиме

Американка Аманда Анисимова в финале турнира WTA в Хиросиме в двух сетах уступила представительнице Китайского Тайбэя Се Шувэй (2) со счётом 2:6, 2:6.

Матч продолжался 59 минут. Анисимова не сделала ни одного эйса, допустила 5 ошибок на подаче и сделала 1 из 6 брейков. Её соперница 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 5 возможных.

Этот финал стал первым в карьере 17-летней Анисимовой. Ранее её лучшим результатом на турнирах категории WTA был выход в четвёртый круг соревнований в Индиан-Уэллсе. По итогам турнира в Японии американка впервые пробилась в топ-100 мирового рейтинга.

Соревнования в Хиросиме прошли на хардовом покрытии. Призовой фонд составил более $ 250 тыс.