Серену Уильямс оправдали за истерику на US Open

Билли Джин Кинг, знаменитая американская теннисистка, выступавшая в 60-80 годах XX века, высказалась в поддержку Серены Уильямс , конфликтовавшей с арбитром в финале US Open. Своим мнением на этот счет она поделилась в Twitter.

В ходе матча с японкой Наоми Осаке, который закончился проигрышем Уильямс, судья сделал ей предупреждение за подсказки со стороны тренера, после этого теннисистка разбила ракетку, получив штрафное очко. Теннисистка также обвинила арбитра в предвзятости и сексизме, после этого получив штрафной гейм.

«Я знаю, какими словами называют судей мужчины. Он отнял у меня гейм за слово «вор», и я считаю это сексизмом. Он бы никогда не наказал подобным образом мужчину», — прокомментировала происходящее Уильямс.

«Что-то пошло не так в финале US Open. Подсказки от тренера должны быть разрешены в теннисе, но пока же это не так. В итоге игрок получает наказание за действия своего наставника. Такого не должно происходить», — заявила по этому поводу Кинг.

Кроме того, она подчеркнула, что в теннисе к женской и мужской эмоциональности относятся по-разному.