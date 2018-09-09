Ещё
Серену Уильямс оправдали за истерику на US Open
Далее:
Читайте также:
Ещё

Серену Уильямс оправдали за истерику на US Open 

Рамблер 9 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Билли Джин Кинг, знаменитая американская теннисистка, выступавшая в 60-80 годах XX века, высказалась в поддержку Серены Уильямс, конфликтовавшей с арбитром в финале US Open. Своим мнением на этот счет она поделилась в Twitter.
В ходе матча с японкой Наоми Осаке, который закончился проигрышем Уильямс, судья сделал ей предупреждение за подсказки со стороны тренера, после этого теннисистка разбила ракетку, получив штрафное очко. Теннисистка также обвинила арбитра в предвзятости и сексизме, после этого получив штрафной гейм.
«Я знаю, какими словами называют судей мужчины. Он отнял у меня гейм за слово «вор», и я считаю это сексизмом. Он бы никогда не наказал подобным образом мужчину», — прокомментировала происходящее Уильямс.
«Что-то пошло не так в финале US Open. Подсказки от тренера должны быть разрешены в теннисе, но пока же это не так. В итоге игрок получает наказание за действия своего наставника. Такого не должно происходить», — заявила по этому поводу Кинг.
Кроме того, она подчеркнула, что в теннисе к женской и мужской эмоциональности относятся по-разному.
«Когда женщина эмоциональна, она "истерична", ее за это наказывают. Если же мужчина делает то же самое, он "выговаривается", он ничего за это не получает», — отметила Кинг, поблагодарив Уильямс за то, что она «указала на эти двойные стандарты».
Комментарии6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую1
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Умер Валентин Чайкин16
Бывшая российская спортсменка выступила против России3
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол Прочее
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение