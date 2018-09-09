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Роддик назвал судейство в финале US Open «худшим, что он когда-либо видел»
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Роддик назвал судейство в финале US Open «худшим, что он когда-либо видел» 

Газета.Ru + ещё 3 9 сентября 2018
Фото: Газета.Ru
Бывшая первая ракетка мира, американец Энди Роддик высказался относительно скандала с участием американской теннисистки Серены Уильямс в финальном поединке Открытого чемпионата США с японкой Наоми Осакой, когда во втором сете американская теннисистка была наказана штрафным геймом за оскорбление судьи на вышке, сообщает "Советский спорт".
"Худшее судейство, которое я когда-либо видел. Худшее!" — написал Роддик в своем твиттере.
Арбитра финального поединка португальца Карлоса Рамоса увели с корта сразу после окончания матча. Также судья не принимал участия в церемонии награждения, которая традиционно начинается с вручения арбитру памятного знака. На послематчевой пресс-конференции Уильямс обвинила его в сексизме.
Финал Открытого чемпионата США закончился первым триумфом в карьере для 20-летней японки Наоми Осаки, которая одержала победу со счетом 6:2, 6:4. По ходу встречи в отношении 36-летней теннисистки несколько раз были применены санкции: сначала Уильямс получила предупреждение за подсказки со стороны своего наставника, а позже в эмоциях сломала ракетку, получив за это штраф. Проигрывая по ходу матча 3:4 американка начала спорить с арбитром Карлосом Рамосом, обвинив португальца в субъективности и сексизме, за что получила штрафной гейм.
Ранее Серена Уильямс оскорбила судью во время финала US Open.
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