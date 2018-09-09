Дель Потро — Джокович: букмекеры назвали фаворита финала US Open

Сербский теннисист Новак Джокович (6) в полуфинале Открытого чемпионата США взял верх над японцем Кеем Нисикори (21) со счётом 6:3, 6:4, 6:2. В финале Джокович 9 сентября сыграет с аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро (3).

Согласно котировкам, у аргентинца меньше шансов в этом матче. Победа дель Потро оценивается коэффициентом 2.90, победа с форой «+4,5» гейма — 1.76. Если Джокович сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.46. На то, что он сумеет отыграть фору в 4,5 гейма, можно поставить за 2.16. Ставки на то, что для определения победителя потребуется пять сетов, принимаются за 3.10.