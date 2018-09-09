Агасси — о неудачах американцев на US Open: «Нельзя не иметь системы»

Бывшая первая ракетка мира, обладатель карьерного «Большого шлема» американец Андре Агасси порассуждал о причинах неудачного выступления американских игроков на US Open. В мужском турнире американцы не выходили в полуфинал с 2006 года. В этом году Серена Уильямс со скандалорм проиграла в финале турнира.

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс оштрафована на $ 17 тыс. по итогам финала US Open. 36-летнюю теннисистку наказали за трехкратное нарушение правил турнира. Уильямс получила предупреждение за сигнал от своего тренера с трибун, что вызвало ее возмущение. Позднее она удостоилась второго предупреждения (карается штрафным очком) за разбитую ракетку. А затем назвала судью вором, за что получила третье предупреждение и была оштрафована на гейм. Уильямс уступила Наоми Осаке со счетом 2:6, 4:6.