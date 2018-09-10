Победитель US Open Джокович поднялся на третью позицию в рейтинге ATP

ТАСС , 10 сентября. Серб Новак Джокович поднялся с шестого на третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

В воскресенье 31-летний теннисист в третий раз выиграл Открытый чемпионат США, завоевав 14-й титул турнира Большого шлема в карьере.

Рейтинг ATP от 10 сентября:

3 (6). Новак Джокович (Сербия) — 6445

25 (26). Карен Хачанов (Россия) — 1605…

35 (36). Даниил Медведев (Россия) — 1262…

71 (38). Андрей Рублев (Россия) — 795…