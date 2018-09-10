Победитель US Open Джокович поднялся на третью позицию в рейтинге ATP 

ТАСС, 10 сентября. Серб Новак Джокович поднялся с шестого на третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
В воскресенье 31-летний теннисист в третий раз выиграл Открытый чемпионат США, завоевав 14-й титул турнира Большого шлема в карьере.
Первая ракетка России Карен Хачанов поднялся с 26-го на 25-е место, Даниил Медведев — с 36-го на 35-е. Андрей Рублев потерял 33 позиции, опустившись с 38-го на 71-е место.
Рейтинг ATP от 10 сентября:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 8760 очков
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 6900
3 (6). Новак Джокович (Сербия) — 6445
4 (3). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 5980
5 (4). Александр Зверев (Германия) — 4890
6 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 4715
7 (8). Григор Димитров (Болгария) — 3755
8 (9). Доминик Тим (Австрия) — 3665
9 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3595
10 (11). Джон Изнер (США) — 3470…
25 (26). Карен Хачанов (Россия) — 1605…
35 (36). Даниил Медведев (Россия) — 1262…
71 (38). Андрей Рублев (Россия) — 795…
84 (80). Евгений Донской (Россия) — 683.