Анастасия Севастова: В ряде эпизодов Серене откровенно повезло

— Этот поединок точно не назовешь простым, — приводит слова Севастовой GoTennis. — Пожалуй, у меня были шансы в обеих партиях, но я не смогла ими воспользоваться. Второй сет сложился очень неудачно.

В ряде эпизодов первой партии Серене откровенно повезло. После этого она стала действовать намного увереннее. Когда она начинает вести в счете, ей очень сложно что-то противопоставить.

Напомним, в финале Открытого чемпионата США Уильямс встроится с представительницей Японии Наоми Осакой.