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Анастасия Севастова: В ряде эпизодов Серене откровенно повезло
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Анастасия Севастова: В ряде эпизодов Серене откровенно повезло 

Советский спорт + ещё 2 7 сентября 2018
Латвийская теннисистка Анастасия Севастова — о поражении от Серены Уильямс (3:6, 0:6) в полуфинале US Open.
— Этот поединок точно не назовешь простым, — приводит слова Севастовой GoTennis. — Пожалуй, у меня были шансы в обеих партиях, но я не смогла ими воспользоваться. Второй сет сложился очень неудачно.
В ряде эпизодов первой партии Серене откровенно повезло. После этого она стала действовать намного увереннее. Когда она начинает вести в счете, ей очень сложно что-то противопоставить.
Напомним, в финале Открытого чемпионата США Уильямс встроится с представительницей Японии Наоми Осакой.
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