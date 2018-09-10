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Хуан Мартин Дель Потро: «Мне грустно, но я рад за Джоковича и его команду»
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Хуан Мартин Дель Потро: «Мне грустно, но я рад за Джоковича и его команду» 

Спорт-Экспресс 10 сентября 2018
Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро — о финальном матче US Open против Новака Джоковича. Серб одержал победу — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.
— Мне сложно говорить сейчас, но я вас тоже люблю, — сказал спортсмен в послематчевом интервью, обратившись к своим поклонникам. — Я очень рад сыграть в финале против столь великолепного игрока. Конечно, сейчас мне грустно, но я рад за Новака и его команду. Мне приятно видеть его победы Я хотел вылечить свои травмы, чтобы быть здесь. US Open — мой любимый турнир в туре.
Новак Джокович выиграл US Open в третий раз. Это его 14-й титул «Большого шлема».
Все о теннисе — здесь
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