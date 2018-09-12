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Поскандаливший с Уильямс судья сделал заявление
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Судья женского финала US Open Рамос заявил, что не выходил на улицы Нью-Йорка после матча 

RT на русском + ещё 25 12 сентября 2018
Фото: Reuters
Судья Карлос Рамос дал свой первый комментарий после скандала на финальном матче Открытого чемпионата США по теннису в женском одиночном разряде между американкой Сереной Уильямс и японкой Наоми Осакой.
Рамос оштрафовал Уильямс на гейм за нарушения правил, за что был обвинён в лжи и сексизме.
«Я в порядке, несмотря на сложившиеся обстоятельства. Ситуация получилась не самой приятной, но судейства «а-ля карт» не может существовать», — цитирует Рамоса Portugal's Tribuna Expresso.
Он также заявил, что не выходил на улицы Нью-Йорка после матча во избежание трудных ситуаций.
Ранее сообщалось, что ведущие теннисные судьи могут создать профсоюз после скандала с американкой Сереной Уильямс в финале женского одиночного разряда Открытого чемпионата США.
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