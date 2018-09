Джокович обнялся с семьей после победы над US Open. Фото

После победы на US Open серб Новак Джокович обнялся со своей семьей, которая находилась на трибунах. В финале он обыграл аргентинца Хуана Мартина Дель Потро — 6:3, 7:6, 6:3.

Djokovic gets family hugs after winning the US Open! pic.twitter.com/HhCNc4pnvj

— Ronnie Pinkowitz (@ronchick1) 9 сентября 2018 г.