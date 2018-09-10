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Джокович гордится, что сравнялся с Сампрасом по числу титулов Большого шлема
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Джокович гордится, что сравнялся с Сампрасом по числу титулов Большого шлема 

ТАСС 10 сентября 2018
НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович гордится тем, что он сравнялся по количеству побед на турнирах серии Большого шлема в мужском одиночном разряде с американцем Питом Сампрасом. Слова Джоковича приводит пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Джокович победил аргентинца Хуана Мартина Дель Потро в финальном матче Открытого чемпионата США со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3. В его активе 14 титулов на турнирах серии Большого шлема, как и у Сампраса, больше побед только у испанца Рафаэля Надаля (17) и швейцарца Роджера Федерера (20).
"Пит Сампрас — одна из самых больших легенд тенниса, — отметил Джокович. — Он был моим кумиром в детстве и вдохновил меня начать играть в теннис. Для меня очень важно, что мы теперь стоим на одном уровне по победам на Большом шлеме. Это действительно невероятно, ведь я мечтал, что однажды смогу сделать то же, что и он".
Ранее сербский теннисист дважды побеждал на турнире в США (2011, 2015). Также он четырежды выиграл Уимблдон, шесть раз — Открытый чемпионат Австралии, один раз — Открытый чемпионат Франции.
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