Джокович гордится, что сравнялся с Сампрасом по числу титулов Большого шлема

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. / ТАСС /. Сербский теннисист Новак Джокович гордится тем, что он сравнялся по количеству побед на турнирах серии Большого шлема в мужском одиночном разряде с американцем Питом Сампрасом . Слова Джоковича приводит пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

"Пит Сампрас — одна из самых больших легенд тенниса, — отметил Джокович. — Он был моим кумиром в детстве и вдохновил меня начать играть в теннис. Для меня очень важно, что мы теперь стоим на одном уровне по победам на Большом шлеме. Это действительно невероятно, ведь я мечтал, что однажды смогу сделать то же, что и он".

Ранее сербский теннисист дважды побеждал на турнире в США (2011, 2015). Также он четырежды выиграл Уимблдон, шесть раз — Открытый чемпионат Австралии, один раз — Открытый чемпионат Франции.