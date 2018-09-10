Дель Потро о победе Джоковича: мне грустно, но я рад за него

"Мне сложно говорить сейчас, но я люблю вас всех. Я очень рад сыграть в финале против великолепного игрока и моего друга.

Конечно, сейчас мне грустно, но я рад за Новака и его команду. Мне приятно видеть его победы. US Open — мой любимый турнир в туре", — сказал дель Потро в послематчевом интервью на корте.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3 в пользу сербского теннисиста, который стал трехкратным победителем турнира. Джокович выиграл 14-й титул на турнирах «Большого шлема» в карьере. По этому показателю он сравнялся с американцем Питом Сампрасом

Ранее сербский теннисист Новак Джокович победил в Открытом чемпионате США по теннису 2018 года.