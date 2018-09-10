Джокович стал третьей ракеткой мира 

В обновлённом рейтинге ATP от 10 сентября победитель Открытого чемпионата США 2018 серб Новак Джокович поднялся на третью строчку, хорват Марин Чилич — на шестую, болгарин Григор Димитров — на седьмую, австриец Доминик Тим — на восьмую, американец Джон Иснер — на 10-ю.
Лучший из россиян, Карен Хачанов, располагается на 25-й позиции. Рейтинг ATP. 10 сентября 1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 8760. 2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 6900. 3 (6). Новак Джокович (Сербия) — 6445. 4 (3). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5980. 5 (4). Александр Зверев (Германия) — 4890. 6 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 4715. 7 (8). Григор Димитров (Болгария) — 3755. 8 (9). Доминик Тим (Австрия) — 3665. 9 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3595. 10 (11). Джон Иснер (США) — 3470. … 25 (26). Карен Хачанов (Россия) — 1605… 35 (36). Даниил Медведев (Россия) — 1262… 71 (38). Андрей Рублёв (Россия) — 795… 84 (80). Евгений Донской (Россия) — 683.