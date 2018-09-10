Джокович сравнил финал US Open с футбольным матчем Сербия — Аргентина

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свой триумф в финале US Open над аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3, что позволило ему стать трехкратным чемпионом турнира, сообщает Sport24.

"Мне помогли победить поддержка любимой жены и детей в трудные моменты. После операции я понял, через что прошел Хуан Мартин. Я сделал все, чтобы сейчас быть здесь.

Хотел бы поздравить дель Потро. Он вернулся после травм и боролся за победу. Болельщики? Это было похоже на футбольный матч Сербия — Аргентина. Была великолепная атмосфера, отличная поддержка", — сказал Джокович в интервью на корте после матча.

Благодаря этой победе Новак сравнялся с американцем Питом Сампрасом по количеству побед на турнирах «Большого шлема» (по 14).

Ранее Джокович стал победителем US Open.