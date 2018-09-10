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Джокович: мне помогли победить поддержка жены и детей в трудные моменты
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Джокович: мне помогли победить поддержка жены и детей в трудные моменты 

Вести.Ru + ещё 2 10 сентября 2018
Фото: Вести.Ru
Серб Новак Джокович прокомментировал свою победу на Открытом чемпионате США по теннису. В ночь на 10 сентября сербский теннисист в трех сетах обыграл аргентинца Хуана Мартина Дель Потро и стал трехкратным победителем турнира.
"Мне помогли победить поддержка любимой жены и детей в трудные моменты", — рассказал после победы Джокович, которого цитирует sport24.ru. Кроме того, Джокович отметил атмосферу и поддержку болельщиков во время финала, сказав, что «это было похоже на футбольный матч Сербия — Аргентина».
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