Джокович: мне помогли победить поддержка жены и детей в трудные моменты

Серб Новак Джокович прокомментировал свою победу на Открытом чемпионате США по теннису. В ночь на 10 сентября сербский теннисист в трех сетах обыграл аргентинца Хуана Мартина Дель Потро и стал трехкратным победителем турнира.

"Мне помогли победить поддержка любимой жены и детей в трудные моменты", — рассказал после победы Джокович, которого цитирует sport24.ru. Кроме того, Джокович отметил атмосферу и поддержку болельщиков во время финала, сказав, что «это было похоже на футбольный матч Сербия — Аргентина».