Серб Новак Джокович, выигравший US Open, поднялся на третье место обновленного рейтинга АТР. Лучшим из россиян в рейтинге остается Карен Хачанов, который занимает 25-е место.
Рейтинг АТР от 10 сентября
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 8760
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 6900
3 (6). Новак Джокович (Сербия) — 6445
4 (3). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 5980
5 (4). Александр Зверев (Германия) — 4890
6 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 4715
7 (8). Григор Димитров (Болгария) — 3755
8 (9). Доминик Тим (Австрия) — 3665
9 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3595
10 (11). Джон Иснер (США) — 3470…
25 (26). Карен Хачанов (Россия) — 1605…
35 (36). Даниил Медведев (Россия) — 1262…
71 (38). Андрей Рублев (Россия) — 795…
84 (80). Евгений Донской (Россия) — 683.