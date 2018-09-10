Победительница US Open Наоми Осака взлетела на 12 мест в рейтинге WTA

Сайт Женской теннисной ассоциации (WTA) по итогам Открытого чемпионата США опубликовал обновленную версию рейтинга. Самого значительного повышения ожидаемо добилась победительница US Open японка Наоми Осака, которая поднялась с 19-го на седьмое место.