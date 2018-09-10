Ещё
Победительница US Open Наоми Осака взлетела на 12 мест в рейтинге WTA
Далее:
Читайте также:
Ещё

Победительница US Open Наоми Осака взлетела на 12 мест в рейтинге WTA 

Вести.Ru + ещё 2 10 сентября 2018
Фото: Вести.Ru
Сайт Женской теннисной ассоциации (WTA) по итогам Открытого чемпионата США опубликовал обновленную версию рейтинга. Самого значительного повышения ожидаемо добилась победительница US Open японка Наоми Осака, которая поднялась с 19-го на седьмое место.
Напомним, что в финале турнира Осака победила американку Серену Уильямс, которая в свою очередь поднялась на 10 позиций и расположилась на 16-й строчке. Первой ракеткой мира осталась румынка Симона Халеп, второе место занимает датчанка Каролина Возняцки, на третье место поднялась немка Анжелика Кербер.
Лучшая из россиянок Дарья Касаткина потеряла две и позиции и расположилась на 13-й строчке. Мария Шарапова опустилась с 22-го на 24-е место, Анастасия Павлюченкова осталась 28-й.
Вести.Ru: последние новости
US Open. Новак Джокович выиграл свой 14-й "Большой шлем" Теннис. Кузнецова покидает US Open после поражения от Уильямс Теннис. Хачанов и Герасимов начнут матч сборных России и Белоруссии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке5
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую1
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту44
Умер Валентин Чайкин16
Бывшая российская спортсменка выступила против России3
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол Прочее
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение