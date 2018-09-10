Победительница US Open Наоми Осака взлетела на 12 мест в рейтинге WTA 

Сайт Женской теннисной ассоциации (WTA) по итогам Открытого чемпионата США опубликовал обновленную версию рейтинга. Самого значительного повышения ожидаемо добилась победительница US Open японка Наоми Осака, которая поднялась с 19-го на седьмое место.
Напомним, что в финале турнира Осака победила американку Серену Уильямс, которая в свою очередь поднялась на 10 позиций и расположилась на 16-й строчке. Первой ракеткой мира осталась румынка Симона Халеп, второе место занимает датчанка Каролина Возняцки, на третье место поднялась немка Анжелика Кербер.
Лучшая из россиянок Дарья Касаткина потеряла две и позиции и расположилась на 13-й строчке. Мария Шарапова опустилась с 22-го на 24-е место, Анастасия Павлюченкова осталась 28-й.