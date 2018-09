Сербский теннисист Новак Джокович стал трехкратным чемпионом US Open

Серб Новак Джокович стал победителем Открытого чемпионата США по теннису в мужском одиночном разряде. В финале он за 3 часа 15 минут победил аргентинца Хуана Мартина дель Потро со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

Джокович был посеян на турнире под шестым номером, Дель Потро — под третьим.

Для 31-летнего Джоковича этот титул стал третьим на US Open и 14-м на турнирах серии Большого шлема. По общему числу шлемов Новак сравнялся с завершившим карьеру американцем Питом Сампрасом . Больше побед только у испанца Рафаэля Надаля (17) и швейцарца Роджера Федерера (20).

"Сампрас — это одна из главных легенд тенниса в истории. В детстве он был моим кумиром. Я старался брать с него пример. Первой матчем, который я увидел по телевизору, был Уимблдон, на котором он завоевал свой первый или второй титул. Его успех вдохновил меня на занятия теннисом. Для меня много значит завоевание равного с ним количества шлемов, это просто невероятно. Я рос на игре Сампраса и мечтал, что однажды буду способен выступать так же, как он. Моя мечта сбылась", — цитирует победителя пресс-служба тура.

This stadium. This crowd. This feeling. Soak in the moment with @DjokerNole…#USOpen pic.twitter.com/gKNYq9cji3

— US Open Tennis (@usopen) 10 сентября 2018 г.

Победительницей турнира в женском одиночном разряде стала японка Наоми Осака, в финале