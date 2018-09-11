Дияс, Линетт, Анисимова и Зиданшек вышли во второй круг турнира в Хиросиме 

Представительница Казахстана Зарина Дияс, посеянная на турнире в Хиросиме (Япония) под шестым номером, вышла во второй круг, в двух партиях обыграв представительницу Испании Сару Соррибес-Тормо со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут.
Зарина дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 двойных ошибок и ни одного брейка.
За выход в четвертьфинал Дияс поспорит с победительницей поединка Катерина Козлова (Украина) — Чжан Юйсюань (Китай).
Хиросима. Женщины. Первый круг Магда Линетт (Польша, 8) — Юханна Ларссон (Швеция) — 6:4, 6:1. Аманда Анисимова (США, Q) — Яна Фетт (Хорватия) — 6:1, 6:1. Тамара Зиданшек (Словения) — Арина Родионова (Австралия) — 6:2, 6:4.