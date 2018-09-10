Осака поднялась на седьмое место в мировом рейтинге теннисисток WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновлённый рейтинг спортсменок по состоянию на 10 сентября.

Победительница US Open, японка Наоми Осака поднялась с 19-го на седьмое место, а её соперница по финалу, американка Серена Уильмся поднялась с 26-го на 16-е место.

Ранее сообщалось, что глава WTA выступил с заявлением в связи с событиями в финале US Open в женском одиночном разряде.