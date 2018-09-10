Осака поднялась на седьмое место в мировом рейтинге теннисисток WTA 

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновлённый рейтинг спортсменок по состоянию на 10 сентября.
В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте WTA, лидерство сохранила румынка Симона Халеп, а датчанка Каролин Возняцки осталась второй. На третье место поднялась немка Анжелика Кербер, а на четвёртое — француженка Каролин Гарсия. Чешка Петра Квитова осталась пятой.
Победительница US Open, японка Наоми Осака поднялась с 19-го на седьмое место, а её соперница по финалу, американка Серена Уильмся поднялась с 26-го на 16-е место.
Лучшей из россиянок остаётся Дарья Касаткина, опустившаяся с 11-го на 13-е место. Мария Шарапова переместилась с 22-й на 24-ю позицию.
Анастасия Павлюченкова осталась 28-й.
Екатерина Макарова поднялась с 45-й на 43-ю позицию. Елена Веснина опустилась с 67-й на 88-ю строчку.
Светлана Кузнецова опустилась на 108-ю позицию, а Наталья Вихлянцева поднялась на 109-ю.
Ранее сообщалось, что глава WTA выступил с заявлением в связи с событиями в финале US Open в женском одиночном разряде.