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227-я ракетка мира Пегула пробилась в четвертьфинал турнира в Квебеке
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227-я ракетка мира Пегула пробилась в четвертьфинал турнира в Квебеке 

Чемпионат.com + ещё 31 21 час назад
Фото: RT на русском
Американская теннисистка Джессика Пегула вышла в четвертьфинал турнира в Квебеке (Канада). Во втором круге 227-я ракетка мира обыграла представительницу Туниса Онс Жабер со счётом 7:6 (3), 6:4.
Матч продолжался 1 час и 29 минут. 24-летняя Жабер, занимающая 116-е место в рейтинге WTA, выполнила 5 эйсов, взяла 4 брейк-поинта и допустила 3 двойные ошибки. Её соперница выполнила 2 эйса, выиграла 5 брейк-поинтов и допустила 2 двойные ошибки.
В четвертьфинале турнира, который проводится на синтетическом покрытии, Пегула сыграет с победителем матча Ольга Горовцова (Беларусь) — Петра Мартич (Хорватия). Эта встреча состоится сегодня, 13 сентября.
Призовой фонд турнира в Квебеке на синтетических кортах превышает $ 250 тыс.
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