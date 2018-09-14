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Пармантье вышла в полуфинал турнира в Квебеке
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Пармантье вышла в полуфинал турнира в Квебеке 

Чемпионат.com + ещё 40 18 часов назад
Фото: RT на русском
Французская теннисистка Полин Пармантье пробилась в полуфинал турнира в Квебеке (Канада). В четвертьфинале француженка обыграла американку Варвару Лепченко со счётом 7:6, 6:1.
Матч продолжался 1 час и 20 минут Пармантье сделала 3 эйса и 3 брейка, а также допустила 1 двойную ошибку. Лепченко 3 раза подала навылет, реализовала 1 брейк-поинт и избежала двойных ошибок. Эта победа стала уже второй для Пармантье над Лепченко.
В полуфинале турнира в Квебеке, проходящем на корте с синтетическим покрытием, Пармантье встретится с победителем матча Хизер Уотсон (Великобритания) — Ребекка Марино (Канада). Ранее во второй полуфинал пробилась американка Джессика Пегула.
Призовой фонд турнира составляет более $ 250 тыс.
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