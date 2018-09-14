Пармантье вышла в полуфинал турнира в Квебеке

Французская теннисистка Полин Пармантье пробилась в полуфинал турнира в Квебеке (Канада). В четвертьфинале француженка обыграла американку Варвару Лепченко со счётом 7:6, 6:1.

Матч продолжался 1 час и 20 минут Пармантье сделала 3 эйса и 3 брейка, а также допустила 1 двойную ошибку. Лепченко 3 раза подала навылет, реализовала 1 брейк-поинт и избежала двойных ошибок. Эта победа стала уже второй для Пармантье над Лепченко.

В полуфинале турнира в Квебеке, проходящем на корте с синтетическим покрытием, Пармантье встретится с победителем матча Хизер Уотсон (Великобритания) — Ребекка Марино (Канада). Ранее во второй полуфинал пробилась американка Джессика Пегула

Призовой фонд турнира составляет более $ 250 тыс.