Российская теннисистка Касаткина опустилась с 9-й на 12-ю строчку рейтинга WTA

Российская теннисистка Дарья Касаткина покинула первую десятку чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает ТАСС

Касаткина опустилась с 9-й на 12-ю строчку в рейтинге.

Касаткина, в активе которой 2816 очков, занимает наивысшее место среди россиянок. Победительница Открытого чемпионата США японка Наоми Осака поднялась с 15-го на 4-е место. Лидерство сохранила румынка Симона Халеп.

Чемпионская гонка WTA, версия от 10 сентября:

1. Симона Халеп (Румыния) — 6910 очков

2. Ангежелика Кербер (Германия) — 5152

4 Наоми Осака (Япония) — 4047

7. Слоан Стивенс (США) — 3823

8. Кики Бертенс (Нидерланды) — 3253

10. Элизе Мертенс (Бельгия) — 3080…

12. Дарья Касаткина (Россия) — 2816…

86. Евгения Родина (Россия) — 620…