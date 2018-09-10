Российская теннисистка Касаткина опустилась с 9-й на 12-ю строчку рейтинга WTA 

Российская теннисистка Дарья Касаткина покинула первую десятку чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает ТАСС.
Касаткина опустилась с 9-й на 12-ю строчку в рейтинге.
Касаткина, в активе которой 2816 очков, занимает наивысшее место среди россиянок. Победительница Открытого чемпионата США японка Наоми Осака поднялась с 15-го на 4-е место. Лидерство сохранила румынка Симона Халеп.
Чемпионская гонка WTA, версия от 10 сентября:
1. Симона Халеп (Румыния) — 6910 очков
2. Ангежелика Кербер (Германия) — 5152
3. Петра Квитова (Чехия) — 4250
4 Наоми Осака (Япония) — 4047
5. Каролин Возняцки (Дания) — 3982
6. Элина Свитолина (Украина) — 3840
7. Слоан Стивенс (США) — 3823
8. Кики Бертенс (Нидерланды) — 3253
9. Каролина Плишкова (Чехия) — 3132
10. Элизе Мертенс (Бельгия) — 3080…
12. Дарья Касаткина (Россия) — 2816…
25. Мария Шарапова (Россия) — 1602…
48. Екатерина Макарова (Россия) — 963…
64. Анастасия Павлюченкова (Россия) — 779…
86. Евгения Родина (Россия) — 620…
87. Анна Блинкова (Россия) — 619…
96. Светлана Кузнецова (Россия) — 552.
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