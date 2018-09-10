Петербуржцы заняли девять призовых мест на крупнейшем в России турнире по фехтованию

Крупнейший в России юношеский турнир по фехтованию «Аничков дворец» завершился в Санкт-Петербурге. По итогам турнира будет сформирована сборная России среди кадетов. Об этом пишет Nevasport.ru.

В Санкт-Петербургском Дворце творчества завершился крупнейший в России юношеский турнир по фехтованию «Аничков дворец». В нем приняли участие около 1000 юношей и девушек 2002-2005 годов рождения из многих регионов России.

Особенно удачно на турнире выступили петербуржцы, завоевавшие девять призовых мест, в том числе три первых.

По сути турнир является неофициальным первенством страны среди кадетов, по результатам которого определяется состав сборной страны в этой возрастной категории.

Соревнования традиционно проводятся в начале сентября и приурочены к началу нового учебного года.