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Петербуржцы заняли девять призовых мест на крупнейшем в России турнире по фехтованию
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Петербуржцы заняли девять призовых мест на крупнейшем в России турнире по фехтованию 

Ivyborg.ru 10 сентября 2018
Крупнейший в России юношеский турнир по фехтованию «Аничков дворец» завершился в Санкт-Петербурге. По итогам турнира будет сформирована сборная России среди кадетов. Об этом пишет Nevasport.ru.
В Санкт-Петербургском Дворце творчества завершился крупнейший в России юношеский турнир по фехтованию «Аничков дворец». В нем приняли участие около 1000 юношей и девушек 2002-2005 годов рождения из многих регионов России.
Особенно удачно на турнире выступили петербуржцы, завоевавшие девять призовых мест, в том числе три первых.
По сути турнир является неофициальным первенством страны среди кадетов, по результатам которого определяется состав сборной страны в этой возрастной категории.
Соревнования традиционно проводятся в начале сентября и приурочены к началу нового учебного года.
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