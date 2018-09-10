Джокович: я горд, что сравнялся с Сампрасом

"Пит Сампрас — одна из самых больших легенд тенниса. Он был моим кумиром в детстве и вдохновил меня начать играть в теннис. Для меня очень важно, что мы теперь стоим на одном уровне по победам на «Большом шлеме». Это действительно невероятно, ведь я мечтал, что однажды смогу сделать то же, что и он", — заявил Джокович.

Джокович победил аргентинца Хуана-Мартина Дель Потро в финальном матче Открытого чемпионата США со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3. В его активе 14 титулов на турнирах серии Большого шлема, как и у Сампраса. Больше побед только у испанца Рафаэля Надаля (17) и швейцарца Роджера Федерера (20).

Ранее Джокович сравнил финал US Open с футбольным матчем Сербия — Аргентина.