Ещё
Джокович: я горд, что сравнялся с Сампрасом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Джокович: я горд, что сравнялся с Сампрасом 

Газета.Ru 10 сентября 2018
Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал информацию о том, что он сравнялся по количеству побед на турнирах «Большого шлема» с американцем Питом Сампрасом, передает ТАСС.
"Пит Сампрас — одна из самых больших легенд тенниса. Он был моим кумиром в детстве и вдохновил меня начать играть в теннис. Для меня очень важно, что мы теперь стоим на одном уровне по победам на «Большом шлеме». Это действительно невероятно, ведь я мечтал, что однажды смогу сделать то же, что и он", — заявил Джокович.
Джокович победил аргентинца Хуана-Мартина Дель Потро в финальном матче Открытого чемпионата США со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3. В его активе 14 титулов на турнирах серии Большого шлема, как и у Сампраса. Больше побед только у испанца Рафаэля Надаля (17) и швейцарца Роджера Федерера (20).
Ранее Джокович сравнил финал US Open с футбольным матчем Сербия — Аргентина.
Газета.Ru: последние новости
Пеле поздравил японскую теннисистку Осаку с победой на US Open Хачанов и Герасимов откроют матч Россия — Белоруссия на Кубке Дэвиса Теннисистка Родина выбыла в первом круге турнира в Квебеке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке5
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую1
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту44
Умер Валентин Чайкин16
Бывшая российская спортсменка выступила против России3
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол Прочее
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение