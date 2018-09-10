Стрип эмоционально болела в финале US Open и стала героиней мемов

Американская актриса и кинопродюсер Мэрил Стрип посетила финал Открытого чемпионата США между Новаком Джоковичем и Хуаном-Мартином дель Потро. Серб победил аргентинца в трёх сетах со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

Во второй партии восьмой гейм затянулся более чем на 20 минут. 69-летняя трёхкратная обладательница престижной кинопремии «Оскар» так переживала за обоих спортсменов, что выражение её лица стало мемом. Пользователи интернета сравнили её эмоции с популярным эмодзи «шок».

Матч продолжался 3 часа 15 минут. Соперники в 19-й раз встречались друг с другом. Счёт в личном противостоянии теннисистов стал 15-4 в пользу серба. Джокович стал 14-кратным победителем турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. В этом году он уже выиграл Уимблдон.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» US Open