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Стрип эмоционально болела в финале US Open и стала героиней мемов
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Стрип эмоционально болела в финале US Open и стала героиней мемов 

Чемпионат.com + ещё 3 10 сентября 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Американская актриса и кинопродюсер Мэрил Стрип посетила финал Открытого чемпионата США между Новаком Джоковичем и Хуаном-Мартином дель Потро. Серб победил аргентинца в трёх сетах со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.
Во второй партии восьмой гейм затянулся более чем на 20 минут. 69-летняя трёхкратная обладательница престижной кинопремии «Оскар» так переживала за обоих спортсменов, что выражение её лица стало мемом. Пользователи интернета сравнили её эмоции с популярным эмодзи «шок».
Матч продолжался 3 часа 15 минут. Соперники в 19-й раз встречались друг с другом. Счёт в личном противостоянии теннисистов стал 15-4 в пользу серба. Джокович стал 14-кратным победителем турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. В этом году он уже выиграл Уимблдон.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» US Open
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