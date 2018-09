Козыри Джоковича в борьбе за трон

Новак Джокович после победы на US Open–2018 поднялся на третью строчку в рейтинге 52 недель. Из 6445 очков больше пяти тысяч серб набрал за последние два месяца. По 2000 рейтинговых баллов ему принесли титулы на Уимблдоне и US Open. Ещё 1000 Новак заработал, выиграв «Мастерс» в Цинциннати. Кроме того, победа в Цинциннати сделала его первым теннисистом в истории, собравшим полную коллекцию «Мастерсов», а триумф в Нью-Йорке позволил догнать Пита Сампраса по количеству выигранных «Шлемов» — сейчас у обоих по 14 титулов. В рейтинг-листе выше Джоковича стоят только Роджер Федерер (6900 очков) и Рафаэль Надаль (8760). Хуан-Мартин дель Потро , проигравший сербу в финале US Open, опустился на четвёртое место (5980 очков).