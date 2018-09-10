Дарья Касаткина покинула первую десятку чемпионской гонки WTA

Россиянка Дарья Касаткина опустилась с 9-й на 12-ю строчку в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA). Рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

Касаткина, в активе которой 2816 очков, занимает наивысшее место среди россиянок. Победительница Открытого чемпионата США японка Наоми Осака поднялась с 15-го на 4-е место. Лидерство сохранила румынка Симона Халеп.

Чемпионская гонка WTA, версия от 10 сентября:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6910 очков

4 (15). Наоми Осака (Япония) — 4047

7 (6). Слоан Стивенс (США) — 3823

8 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3253

10 (8). Элизе Мертенс (Бельгия) — 3080…

12 (9). Дарья Касаткина (Россия) — 2816…

86 (79). Евгения Родина (Россия) — 620…