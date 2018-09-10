Дарья Касаткина покинула первую десятку чемпионской гонки WTA 

Россиянка Дарья Касаткина опустилась с 9-й на 12-ю строчку в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA). Рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
Касаткина, в активе которой 2816 очков, занимает наивысшее место среди россиянок. Победительница Открытого чемпионата США японка Наоми Осака поднялась с 15-го на 4-е место. Лидерство сохранила румынка Симона Халеп.
Чемпионская гонка WTA, версия от 10 сентября:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6910 очков
2 (2). Ангелик Кербер (Германия) — 5152
3 (3). Петра Квитова (Чехия) — 4250
4 (15). Наоми Осака (Япония) — 4047
5 (4). Каролин Возняцки (Дания) — 3982
6 (5). Элина Свитолина (Украина) — 3840
7 (6). Слоан Стивенс (США) — 3823
8 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3253
9 (10). Каролина Плишкова (Чехия) — 3132
10 (8). Элизе Мертенс (Бельгия) — 3080…
12 (9). Дарья Касаткина (Россия) — 2816…
25 (24). Мария Шарапова (Россия) — 1602…
48 (50). Екатерина Макарова (Россия) — 963…
64 (58). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 779…
86 (79). Евгения Родина (Россия) — 620…
87 (82). Анна Блинкова (Россия) — 619…
96 (93). Светлана Кузнецова (Россия) — 552.