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Джокович рассказал секрет своего преображения
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Джокович рассказал секрет своего преображения 

RT на русском + ещё 1 10 сентября 2018
После поражения в четвертьфинале Ролан Гарроса Джокович отправился в пятидневный поход вместе со своей женой Еленой. По его словам, три из пяти дней они провели на вершине горы Сент-Виктуар во Франции.
«Тогда мы просто сели и стали смотреть на мир новыми глазами, получив вдохновение и мотивацию. Я думал о теннисе, об эмоциях, которые он во мне вызывает. Я словно получил глоток свежего воздуха в своём отношении к теннису», — приводит слова Джоковича пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Он заявил, что начал смотреть по-другому на теннис после того похода. За это время Джокович выиграл два турнира Большого шлема — Уимблдон и US Open, а также выиграл турнир в Цинциннати и дошёл до финала турнира в Лондоне.
Ранее Джокович стал третьей ракеткой мира после победы на US Open.
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