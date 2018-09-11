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Заслуженный тренер России назвал причину победы Джоковича в финале US Open
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Заслуженный тренер России назвал причину победы Джоковича в финале US Open 

Газета.Ru + ещё 5 11 сентября 2018
Фото: Газета.Ru
Заслуженный тренер России и член правления Федерации тенниса России Владимир Камельзон поделился мыслями о победе Новака Джоковича на Открытом чемпионате США, передает газета «Известия».
В финале US Open 31-летний Джокович в трех сетах обыграл аргентинца Хуана Мартина дель Потро. В последних шести из семи финальных матчах «Большого шлема» серб одерживал победы.
"Так получилось, что к финалу серб и аргентинец подошли отдохнувшими, в хороших физических кондициях. Но борьбы в решающем матче не получилось: Джокович превзошел дель Потро по всем показателям. В первую очередь за счет сумасшедшей мотивации", — сказал Камельзон.
Ранее сообщалось, что Андрей Чесноков заявил о «великом возвращении» Джоковича.
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