Заслуженный тренер России назвал причину победы Джоковича в финале US Open

В финале US Open 31-летний Джокович в трех сетах обыграл аргентинца Хуана Мартина дель Потро . В последних шести из семи финальных матчах «Большого шлема» серб одерживал победы.

"Так получилось, что к финалу серб и аргентинец подошли отдохнувшими, в хороших физических кондициях. Но борьбы в решающем матче не получилось: Джокович превзошел дель Потро по всем показателям. В первую очередь за счет сумасшедшей мотивации", — сказал Камельзон.