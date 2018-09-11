Ещё
Каролина Плишкова потерпела поражение в первом круге турнира в Квебеке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Каролина Плишкова потерпела поражение в первом круге турнира в Квебеке 

Чемпионат.com + ещё 2 11 сентября 2018
Чешской теннисистке Каролине Плишковой не удалось выйти во второй раунд турнира в канадском Квебеке с призовым фондом $ 226 тыс.
26-летняя теннисистка в двух сетах уступила Джессике Пегуле со счётом 3:6, 6:7 (6:8).
Чемпионат.com: последние новости
Осака: в финале US Open пыталась не думать о ситуации с Сереной Впервые за 17 лет четверо австралийцев попали в топ-50 рейтинга ATP Родина завершила выступления на турнире в Квебеке, уступив в стартовом матче
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке5
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую1
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту44
Умер Валентин Чайкин16
Бывшая российская спортсменка выступила против России3
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол Прочее
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение