Каролина Плишкова потерпела поражение в первом круге турнира в Квебеке

26-летняя теннисистка в двух сетах уступила Джессике Пегуле со счётом 3:6, 6:7 (6:8).

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