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Нижегородская теннисистка завоевала серебро на международном турнире
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Нижегородская теннисистка завоевала серебро на международном турнире 

Newsroom24 + ещё 1 11 сентября 2018
Фото: Newsroom24
15-летняя нижегородская теннисистка Элизабет Абраамян завоевала серебряную медаль на международном турнире сильнейших теннисистов Европы «топ-10» до 16 лет.
Как сообщает пресс-служба ГАУ НО «Центр спортивной подготовки», соревнования прошли с 7 по 9 сентября в португальском городе Вила-Реал.
Единственное поражение нижегородская спортсменка потерпела от француженки Притики Паваде, показавшей на этих соревнованиях стопроцентный результат. Третье место заняла победительница первенства Европы среди кадеток румынка Елена Захаря.
Ранее сообщалось, что нижегородские теннисистки вышли в полуфинал первенства Европы.
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