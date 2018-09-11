Иванова и сборная России стали третьими на юниорском ЧМ в стрельбе из винтовки 

В Чханвоне (Южная Корея) продолжаются чемпионат и юниорское первенство мира по стрельбе. Россиянка Мария Иванова и юниорская сборная России (Мария Иванова, Вероника Павлова, Татьяна Харькова) завоевали бронзу в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трех позиций. Победу в личном турнире одержала китаянка Сю Хон. В командных соревнованиях первенствовала сборная Китая. Стрельба. Чемпионат и первенство мира. Чханвон, Южная Корея Юниорки. Винтовка. 50 м. Три позиции. Личный турнир 1. Сю Хон (Китай) — 456,6. 2. Жаде Борде (Франция) — 455,5. 3. Мария Иванова (Италия) — 443,2.
Командный турнир 1. Китай — 3474. 2. США — 3461. 3. Россия (Мария Иванова, Вероника Павлова, Татьяна Харькова) — 3458.
Соревнования в Чханвоне завершатся 15 сентября.