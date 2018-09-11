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Мартина Навратилова: «Уильямс не права в своих протестах. Отчасти»
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Мартина Навратилова: «Уильямс не права в своих протестах. Отчасти» 

Спорт-Экспресс 11 сентября 2018
Фото: Спорт-Экспресс
Известная американская теннисистка Мартина Навратилова, которая завоевала 18 одиночных титулов на турнирах «Большого шлема», поделилась мнением о скандале с участием Серены Уильямс и судьи Карлоса Рамоса во время финала US Open, который выиграла японка Наоми Осака (6:2, 6:4). 36-летняя экс-первая ракетка мира устроила истерику и обвинила арбитра в воровстве после того, как тот вынес ей три предупреждения.
"Лжец и вор!" Как Серена Уильямс скандалила в финале US Open
— Никто не должен вести себя так на корте, — цитирует New York Times Навратилову. — Серена Уильямс частично права. Есть масса двойных стандартов для женщин, когда речь идет о наказании за плохое поведение. И это касается не только тенниса. Но что касается ее протестов, она отчасти не права.
Не думаю, что это хорошая идея — обращаться к стандарту «Если мужчинам это можно, то и женщинам тоже должны позволить». Думаю, что вопрос, который мы должны задать сами себе: «Как правильно и с честью вести себя в нашем спорте, уважая наших соперников?»
У Рамоса, по сути, не было выхода, кроме как оштрафовать ее на гейм. Именно здесь Уильямс начала терять суть. Они говорили каждый со своей позиции. Она настаивала, совершенно правдоподобно, что не обманывает. Но он, к тому моменту предупредив ее, почти не имел свободы для действия.
Сложно узнать, сошло бы Уильямс с рук обвинение судьи в «воровстве», будь она теннисистом мужского пола. Это дискуссионный вопрос. Но цепляться за это, мне кажется, значит упустить саму суть. Если в действительности к мужчинам применяется другая шкала за такие же нарушения, это нужно тщательно изучить, а затем исправить.
Серена украла праздник. Самый странный финал US Open // Недопустимое поведение. Ждет ли Серену дисквалификация? // «Заслуженное наказание прекратит карьеру Серены»
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