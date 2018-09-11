Джокович обошёл Федерера по количеству призовых за карьеру 

Победа на Открытом чемпионате США позволила сербу Новаку Джоковичу вернуться на первую строчку по количеству заработанных призовых в истории тенниса. За всю карьеру уроженец Белграда заработал $ 117,8 млн, тогда как Роджер Федерер, ранее лидировавший в списке, может похвастать $ 117,74 млн Третьим из теннисистов, кому удалось преодолеть отметку в $ 100 млн, стал испанец Рафаэль Надаль.
Стоит отметить, что Джокович выиграл на 27 турниров меньше Федерера вообще и на 6 мэйджоров в частности. Такой дисбаланс объясняется тем, что многие свои победы швейцарец добывал в начале века, до существенного роста призовых.
У женщин по сумме призовых за карьеру лидирует американка Серена Уильямс ($ 86,4 млн). На втором месте — её сестра Винус ($ 41,5 млн), на третьем — россиянка Мария Шарапова ($ 38,9 млн).