Ещё
Джокович обошёл Федерера по количеству призовых за карьеру
Далее:
Читайте также:
Ещё

Джокович обошёл Федерера по количеству призовых за карьеру 

Чемпионат.com + ещё 1 11 сентября 2018
Фото: Чемпионат.com
Победа на Открытом чемпионате США позволила сербу Новаку Джоковичу вернуться на первую строчку по количеству заработанных призовых в истории тенниса. За всю карьеру уроженец Белграда заработал $ 117,8 млн, тогда как Роджер Федерер, ранее лидировавший в списке, может похвастать $ 117,74 млн Третьим из теннисистов, кому удалось преодолеть отметку в $ 100 млн, стал испанец Рафаэль Надаль.
Стоит отметить, что Джокович выиграл на 27 турниров меньше Федерера вообще и на 6 мэйджоров в частности. Такой дисбаланс объясняется тем, что многие свои победы швейцарец добывал в начале века, до существенного роста призовых.
У женщин по сумме призовых за карьеру лидирует американка Серена Уильямс ($ 86,4 млн). На втором месте — её сестра Винус ($ 41,5 млн), на третьем — россиянка Мария Шарапова ($ 38,9 млн).
Чемпионат.com: последние новости
Пеле поздравил Осаку с выигрышем первого ТБШ в карьере Впервые за 17 лет четверо австралийцев попали в топ-50 рейтинга ATP Шафаржова покинула турнир в Квебеке, Говорцова и Боузкова прошли во второй круг
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке5
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую1
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту44
Умер Валентин Чайкин16
Бывшая российская спортсменка выступила против России3
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол Прочее
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение