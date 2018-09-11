Бен Симмонс: дискредитировать подобным образом Серену Уильямс — это стыд

Форвард команды НБА «Филадельфия Севенти Сиксерс» Бен Симмонс выразил своё недовольство по поводу карикатуры австралийского художника Марка Найта на теннисистку Серену Уильямс . 36-летнюю американку изобразили взбешённым ребёнком, прыгающим на ракетке возле лежащей на корте соски.

Скандал произошёл в финале US Open, где Уильямс в двух сетах уступила японке Наоми Осаке со счётом 2:6, 4:6. Во второй партии арбитр Рамос снял с Серены гейм после третьего предупреждения. Уильямс вызвала на корт главного рефери турнира и на повышенных тонах пыталась оспорить решение, но наказание не было отменено. После игры американка обвинила судью в сексизме.

«Дискредитировать 23-кратную чемпионку турниров «Большого шлема» подобным образом — это стыд. Как австралиец, я действительно разочарован», — написал Симмонс в «твиттере».