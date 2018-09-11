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Организаторы теннисного турнира в Петербурге достигли договоренности об участии Шараповой
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Организаторы теннисного турнира в Петербурге достигли договоренности об участии Шараповой 

ТАСС + ещё 13 11 сентября 2018
Фото: RT на русском
МОСКВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Россиянка Мария Шарапова примет участие в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy — 2019, соответствующие договоренности уже достигнуты и находятся в стадии оформления. Об этом ТАСС заявил генеральный директор турнира, заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.
"Я бы оценил ситуацию такими словами — достигнутая договоренность находится в стадии оформления, это корректное отображение ситуации. Обе стороны имеют специалистов, кто умеет оформлять такие договоренности. Да, мы увидим Марию в Санкт-Петербурге", — заявил Медведев.
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy традиционно проходит в Санкт-Петербурге в конце января — начале февраля, в нем принимают участие ведущие теннисистки мира. Уже несколько лет турнир имеет категорию «Премьер», которая в классификации WTA является третьей — после турниров Большого шлема и Итогового турнира года.
Ранее Шарапова не принимала участия в турнире St. Petersburg Ladies Trophy.
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