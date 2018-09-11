Организаторы теннисного турнира в Петербурге достигли договоренности об участии Шараповой

"Я бы оценил ситуацию такими словами — достигнутая договоренность находится в стадии оформления, это корректное отображение ситуации. Обе стороны имеют специалистов, кто умеет оформлять такие договоренности. Да, мы увидим Марию в Санкт-Петербурге", — заявил Медведев.

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy традиционно проходит в Санкт-Петербурге в конце января — начале февраля, в нем принимают участие ведущие теннисистки мира. Уже несколько лет турнир имеет категорию «Премьер», которая в классификации WTA является третьей — после турниров Большого шлема и Итогового турнира года.

Ранее Шарапова не принимала участия в турнире St. Petersburg Ladies Trophy.