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UEFA создаёт новый турнир для европейских футбольных клубов
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UEFA создаёт новый турнир для европейских футбольных клубов 

Говорит Москва 11 сентября 2018
Об этом было объявлено во время заседания исполкома UEFA.
Ожидается, что новый трофей впервые разыграют в сезоне 2021/22. Как предполагают журналисты, турнир будет организован наподобие Кубка обладателей кубков, который отменили в 1999 году.
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