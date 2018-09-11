UEFA создаёт новый турнир для европейских футбольных клубов

Об этом было объявлено во время заседания исполкома UEFA

Ожидается, что новый трофей впервые разыграют в сезоне 2021/22. Как предполагают журналисты, турнир будет организован наподобие Кубка обладателей кубков, который отменили в 1999 году.