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Иванов стал 20-м в «ските» на юниорском чемпионате мира по стрельбе
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Иванов стал 20-м в «ските» на юниорском чемпионате мира по стрельбе 

Чемпионат.com 11 сентября 2018
В Чханвоне (Южная Корея) продолжаются чемпионат и юниорское первенство мира по стрельбе. В личном турнире у юниоров в «ските» победу одержал представитель Италии Элиа Сдруччиоли. Россияне Александр Иванов и Андрей Даниленков заняли 20-е и 34-е места соответственно.
В командном турнире первенствовала сборная Чехии.
Стрельба. Чемпионат и первенство мира. Чханвон, Южная Корея Юниоры. «Скит». Личный турнир 1. Элиа Сдруччиоли (Италия) — 55. 2. Ник Мошетти (США) — 54. 3. Гурниал Гарча (Индия) — 46… 20. Александр Иванов (Россия) — 114… 34. Андрей Даниленков (Россия) — 110.
Командный турнир 1. Чехия — 356. 2. Индия — 355. 3. Италия — 354.
Чемпионат и юниорское первенство мира по стрельбе в Чханвоне завершатся 15 сентября.
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