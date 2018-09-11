Иванов стал 20-м в «ските» на юниорском чемпионате мира по стрельбе

В Чханвоне (Южная Корея) продолжаются чемпионат и юниорское первенство мира по стрельбе. В личном турнире у юниоров в «ските» победу одержал представитель Италии Элиа Сдруччиоли. Россияне Александр Иванов и Андрей Даниленков заняли 20-е и 34-е места соответственно. В командном турнире первенствовала сборная Чехии. Стрельба. Чемпионат и первенство мира. Чханвон, Южная Корея Юниоры. «Скит». Личный турнир 1. Элиа Сдруччиоли (Италия) — 55. 2. Ник Мошетти (США) — 54. 3. Гурниал Гарча (Индия) — 46… 20. Александр Иванов (Россия) — 114… 34. Андрей Даниленков (Россия) — 110. Командный турнир 1. Чехия — 356. 2. Индия — 355. 3. Италия — 354. Чемпионат и юниорское первенство мира по стрельбе в Чханвоне завершатся 15 сентября.