Парный турнир по большому теннису провели в Таганском районе ко Дню города

На кортах Таганского района в связи с Днем города 8 сентября состоялся турнир по большому теннису в парном разряде.

В состязании приняли участие 14 спортсменов.

— Сначала на двух кортах провели два мини-турнира по круговой системе. Участников разбили на две группы. По итогам игр были определены по пары, занявшие первое и второе места в каждой из них: победителями турнира стала команда, куда вошли Ольга Сорочан и Селиан Буяновский, — рассказал организатор спортивного мероприятия Николай Арнольди.

Он добавил, что победителям и призерам вручили кубки и грамоты.

На следующий день, 9 сентября, провели турнир в одиночном разряде.