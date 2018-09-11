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Парный турнир по большому теннису провели в Таганском районе ко Дню города
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Парный турнир по большому теннису провели в Таганском районе ко Дню города 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы + ещё 4 11 сентября 2018
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
На кортах Таганского района в связи с Днем города 8 сентября состоялся турнир по большому теннису в парном разряде.
В состязании приняли участие 14 спортсменов.
— Сначала на двух кортах провели два мини-турнира по круговой системе. Участников разбили на две группы. По итогам игр были определены по пары, занявшие первое и второе места в каждой из них: победителями турнира стала команда, куда вошли Ольга Сорочан и Селиан Буяновский, — рассказал организатор спортивного мероприятия Николай Арнольди.
Он добавил, что победителям и призерам вручили кубки и грамоты.
На следующий день, 9 сентября, провели турнир в одиночном разряде.
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