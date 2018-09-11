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На Симоновском Валу прошел турнир по стритболу
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На Симоновском Валу прошел турнир по стритболу 

Управа Южнопортового района 11 сентября 2018
Фото: Управа Южнопортового района
Открытый турнир по уличному баскетболу — стритболу — состоялся на спортивной площадке, расположенной возле дома 9, корпус 2 по улице Симоновский Вал. Об этом заявили в Центре физкультуры и спорта Юго-Восточного округа.
В соревновании принимали участие мужские и женские команды — все, кто зарегистрировался для участия. В рамках турнира прошли игры по круговой системе, а в конце была проведена церемония награждения — победителям и призерам вручили медали и дипломы, — рассказали в организации.
Там добавили, что турнир был приурочен ко Дню города. (вт)
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