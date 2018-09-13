Украинская теннисистка Свитолина опубликовала новый кадр из фотосессии Elle

На фотографии теннисистка позирует на корте возле сетки в элегантном черном платье, подчеркивающем фигуру спортсменки. Необычный для корта образ собрал уже почти 40 тысяч «лайков» от подписчиков Свитолиной.

Ранее в эффектной фотосессии снялась известная серфингистка из Австралии Холли-Дейзи Коффи..