Украинская теннисистка Свитолина опубликовала новый кадр из фотосессии Elle 

Первая ракета Украины, шестая ракетка мира и победительница 14 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) Элина Свитолина опубликовала в своем инстаграме новый снимок из своей августовской фотосессии для украинской версии журнала Elle, сообщает "Советский спорт".
На фотографии теннисистка позирует на корте возле сетки в элегантном черном платье, подчеркивающем фигуру спортсменки. Необычный для корта образ собрал уже почти 40 тысяч «лайков» от подписчиков Свитолиной.
Ранее в эффектной фотосессии снялась известная серфингистка из Австралии Холли-Дейзи Коффи..