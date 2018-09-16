Пегула и Пармантье вышли в финал турнира в Квебек-Сити

В финал турнира WTA в Квебек-Сити (Канада) пробились американка Джессика Пегула и француженка Полин Пармантье. Пегула обыграла свою соотечественницу Софию Кенин (4:6, 6:2, 6:4), а Парментье — британку Хизер Уотсон (5:7, 6:3, 7:6 (7:5). Квебек-Сити (Канада) Турнир WTA Coupe Banque Nationale presentee par IGA Призовой фонд 226 750 долларов Закрытые корты, хард Одиночный разряд Полуфинал Джессика Пегула (США, Q) — София Кенин (США, 5) — 4:6, 6:2, 6:4 Полин Пармантье (Франция, 8) — Хизер Уотсон (Великобритания) — 5:7, 6:3, 7:6 (7:5) Все о теннисе — здесь.