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Пегула и Пармантье вышли в финал турнира в Квебек-Сити
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Пегула и Пармантье вышли в финал турнира в Квебек-Сити 

Спорт-Экспресс + ещё 7 12 часов назад
В финал турнира WTA в Квебек-Сити (Канада) пробились американка Джессика Пегула и француженка Полин Пармантье.
Пегула обыграла свою соотечественницу Софию Кенин (4:6, 6:2, 6:4), а Парментье — британку Хизер Уотсон (5:7, 6:3, 7:6 (7:5).
Квебек-Сити (Канада)
Турнир WTA Coupe Banque Nationale presentee par IGA  Призовой фонд 226 750 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Джессика Пегула (США, Q) — София Кенин (США, 5) — 4:6, 6:2, 6:4  Полин Пармантье (Франция, 8) — Хизер Уотсон (Великобритания) — 5:7, 6:3, 7:6 (7:5)
Все о теннисе — здесь.
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