Хоукинс стал соперником О'Салливана по финалу турнира по снукеру в Шанхае

Англичанин Барри Хоукинс в полуфинале турнира «Шанхай Мастерс» по снукеру победил китайца Дин Цзюньхуэя со счётом 10:9. 39-летний спортсмен впервые в карьере дошёл до финала соревнований в Китае. За титул он поспорит с пятикратным чемпионом мира англичанином Ронни О'Салливаном, который ранее взял верх над соотечественником Киреном Уилсоном.

Финал пройдёт в формате из 21 фрейма и состоится сегодня, 16 сентября. Отметим, что турнир в Шанхае с этого года не входит в число рейтинговых. О'Салливан дважды становился сильнейшим в Шанхае, причём второй раз в 2017 году, так что сейчас Ронни играет в Поднебесной в статусе действующего победителя соревнований. Лучшим результатом Хоукинса в Шанхае был полуфинал.